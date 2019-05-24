В Мордовии обсудили реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов приняли участие в совещании, в ходе которого была обсуждена реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Председатель регионального правительства Владимир Сушков на днях провел совещание по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В данном совещании приняли участие начальник УГИБДД МВД по Мордовии полковник полиции Сергей Гагарин и начальник отдела регионального УГИБДД подполковник полиции Алексей Крайнов.

На реализацию указанного проекта из государственного бюджета будут выделены денежные средства в сумме более 16 млрд рублей. Ожидается, до 2024 года в регионе в нормативное состояние будет приведено 48,5% автомобильных дорог, в Саранской городской агломерации – до 85% дорог.

В текущем году в Мордовии отремонтируют 65 дорожных объектов.

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Источник: 13.мвд.рф