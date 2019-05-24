Представители руководства УФСИН РФ по Мордовии пообщались с осужденными

В исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии состоялся день встречи руководства с осужденными.

В ходе указанного мероприятия представители руководства посетили жилые помещения отрядов, штрафной изолятор и карантинное отделение.

В клубе-столовой колонии представители руководства пообщались с осужденными. Заключенные интересовались вопросами, касающимися оплаты труда, вещевого довольствия, медицинского и пенсионного обеспечения.

Также был организован прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su