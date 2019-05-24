В Мордовии заключенному прислали чай с запрещенными предметами

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного исправительного учреждения во время досмотра посылки, поступившей для осужденного к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы, обнаружили и конфисковали мобильный телефон и сим-карту, которые были спрятаны в пакете из-под чая.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su