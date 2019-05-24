В Торбеевском районе в результате ДТП погиб 58-летний мужчина

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 58-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 23 мая на 19-м километре дороги, соединяющей Торбеево, Красноармеец и Мордовские Юнки. По предварительной информации, 47-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и врезалось в дерево.

От полученных телесных повреждений 58-летний пассажир указанного автомобиля скончался на месте происшествия. Автомобилист был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе в результате ДТП погибли два человека.

Источник: гибдд.рф