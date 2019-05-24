В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека.
Указанное происшествие было зафиксировано вечером 23 мая на улице Косарева. По предварительным данным, 50-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки СеАЗ, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Киа», вследствие чего транспортные средства столкнулись.
Виновник ДТП был госпитализирован. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 23-летней попутчице мужчины.
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Источник: гибдд.рф