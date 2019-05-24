В Саранске горел сарай

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание сарая.

Вечером 23 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Богдана Хмельницкого. Возле дома №87, расположенного по указанному адресу, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 0,5 кв. м.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе произошел пожар, в результате которого погиб 70-летний пенсионер.

Источник: 13.mchs.gov.ru