В Саранске работники косметического салона сбывали незарегистрированные лекарственные средства

В Саранске сотрудники косметического салона продавали незарегистрированные лекарственные средства.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с декабря прошлого года по май текущего года сотрудники косметологического салона, действуя группой лиц по предварительному сговору, в нарушение законодательства осуществляли продажу незарегистрированных на территории Росси лекарственных средств, используемых в косметических целях.

Указанные товары использовались непосредственно в самом салоне, а также сбывались по заниженной стоимости другим лицам.

В отношении директора косметологического салона и двух администраторов было возбуждено уголовное дело.

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Источник: mordovia.sledcom.ru