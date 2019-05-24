В Саранске работники косметического салона сбывали незарегистрированные лекарственные средства

В Саранске сотрудники косметического салона продавали незарегистрированные лекарственные средства.
Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с декабря прошлого года по май текущего года сотрудники косметологического салона, действуя группой лиц по предварительному сговору, в нарушение законодательства осуществляли продажу незарегистрированных на территории Росси лекарственных средств, используемых в косметических целях.
Указанные товары использовались непосредственно в самом салоне, а также сбывались по заниженной стоимости другим лицам.
В отношении директора косметологического салона и двух администраторов было возбуждено уголовное дело.
Также читайте о том, что жительницу Ардатовского района оштрафовали за ложный донос.
Источник: mordovia.sledcom.ru