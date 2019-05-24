В Ардатове горели надворные постройки и жилой дом

В Ардатове произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

Вечером 23 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Майской. По указанному адресу загорелись надворные постройки и жилой дом №12. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 100 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания жилого дома и надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru