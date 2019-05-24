ООО «Рузвода» оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований

В Рузаевке одну из местных организаций оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

ООО «Рузвода» нарушила санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, выразившиеся в том, что пробы холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранные в водоразборной колонке по улице Ватутина, в Рузаевке, превышают гигиенический норматив.

В отношении указанной организации была избрана мера наказания в виде административного штрафа, размер которого составил 20 тыс. рублей.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru