На одной из улиц Саранска несколько парней жестоко избили мужчину

В Саранске несколько парней избили мужчину.

В ночное время суток в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на улице Пионерской, в посёлке Ялга происходит драка. Прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии обнаружили, что группа молодых людей избивает мужчину, лежащего на земле. Заметив стражей порядка, участники избиения бросились бежать. Один из парней был задержан.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска. Мужчина находится в состоянии крайней степени тяжести.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia