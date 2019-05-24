Пожар приостановил работу одного из банков Саранска

В одном из банков Саранска произошел пожар.

24 мая, в 14:44 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в доме №86, расположенном по адресу – проспект 70 лет Октября. В указанной постройке размещается отделение банка.

К моменту прибытия первых подразделений пожарной охраны имело место сильное задымление. Пожарные установили, что в подвальном помещении произошло замыкание электропроводки с последующим задымлением всех этажей.

Персоналом банка была проведена эвакуация.

В результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Инсаре загорелся заброшенный дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru