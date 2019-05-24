Разыскиваются очевидцы ДТП в Лямбире, в результате которого пострадали две школьницы

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП в Лямбире, в результате которого пострадали две 8-летние девочки.

Вечером 22 мая на улице Комсомольской 58-летний водитель автомобиля марки «Лада-Приора» совершил наезд на двух 8-летних школьниц. Пострадавшие получили травмы. Школьницы были доставлены в ГБУЗ РМ «Детская республиканская больница №1 города Саранска».

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» просят всех, кому что-либо известно о данном ДТП, сообщить имеющиеся данные по телефонам: 8(8342) 2-13-75 или 02.

Ранее сообщалось, что в Торбеевском районе в результате ДТП погиб 58-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф