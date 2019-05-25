В Зубово-Полянском районе сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зубово-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского районов провели профилактические мероприятия в Старо-Бадиковском сельском поселении Зубово-Полянского района.

Во время проведения схода гражданам, проживающим на территории указанного населенного пункта, были разъяснены меры пожарной безопасности в быту и вручены памятки.

Особое внимание было уделено состоянию эксплуатируемой электропроводки, печного отопления и газового хозяйства.

Все жители села были проинструктированы мерам пожарной безопасности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru