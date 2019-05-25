В одном из магазинов Саранска покупатель расплатился поддельной денежной купюрой

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей была обнаружена во время пересчета выручки, поступившей в сейф-пакете из магазина, в котором осуществляется продажа продуктов питания, алкогольной и безалкогольной продукции, а также бытовой химии и средств личной гигиены.

В ходе проверки фальшивой банкноты были выявлены следующие несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, имитация металлизированной нити и микроперфорации, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения. По внешним признакам купюра находилась в обороте непродолжительное время.

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Источник: 13.мвд.рф