Житель Саранска, ударивший знакомого ножом, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении местного жителя, который ударил ножом своего знакомого.

Днём 1 января нынешнего года преступник, находясь в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Войнова, из-за личной неприязни ударил знакомого ножом в брюшную полость. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Пролетарский районный суд Саранска приговорил злоумышленника к 2,5 годам лишения свободы.

Сторона защиты намеревалась обжаловать указанное постановление, обратившись в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru