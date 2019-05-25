В Мордовии прокуратура зафиксировала нарушения законодательства о противопожарном режиме

В Большеберезниковском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства о противопожарном режиме.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что вокруг п. Надежденский и п. Ежовка отсутствуют противопожарные минерализованные полосы.

Также выяснилось, что территория д. Тюрька и п. Новая Сосновка не обеспечена очисткой от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, а противопожарные минерализованные полосы не очищены от растительных горючих материалов до минерального слоя почвы.

Прокурор Большеберезниковского района внес главе Новобаеского сельского поселения представление об устранении указанных нарушений закона.

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Источник: prokrm.ru