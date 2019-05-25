В Саранске электроламповый завод оштрафовали за задолженность по зарплате

В Саранске прокуратура добивается восстановления нарушенных трудовых прав граждан.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что перед двумя работниками ООО «Саранский Электроламповый завод» образовалась задолженность по заработной плате за ноябрь 2018 года – март текущего года в размере более 47 тыс. и 45 тыс. рублей.

Юридическое лицо ООО «Саранский Электроламповый завод» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 50 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru