В Саранске чествовали лучших предпринимателей

В администрации Саранска прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Лучший предприниматель городского округа Саранск - 2019».

Победителем конкурса стало ООО «СанТехМаркет», директором которого является Сергей Сыркин.

В номинации «Производство» лауреатом конкурса стал индивидуальный предприниматель Александр Анощенков, в номинации «Эффективные инновации и новые технологии» - ООО «Стандарты безопасности», в номинации «Транспорт и услуги автосервиса» - индивидуальный предприниматель Григорий Коновалов, в номинации «Общественное питание» - ООО «Кофе-бар «Прокофий», в номинации «Гостиничный бизнес и туризм» - индивидуальный предприниматель Мария Пирогова, в номинации «Услуги» - ООО «ЭСТЕТИКА С», в номинации «Молодой предприниматель» - индивидуальный предприниматель Юлия Карабанова.

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Источник: adm-saransk.ru