В Саранске продавалась конская колбаса без сопроводительных документов

В Саранске был выявлен факт продажи конской колбасы без необходимых документов.

В ходе проведения рейдового мероприятия на рынке, расположенном по адресу – улица Косарева, сотрудники Россельхознадзора зафиксировали факт продажи гражданкой домашней конской колбасы без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении продавщицы был составлен административный протокол. Продукция была снята с реализации. С гражданкой была проведена беседа о недопущении вышеуказанных нарушений и их последствиях.

Ранее сообщалось, что ООО «Рузвода» оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Источник: ursn-rm.ru