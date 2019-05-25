В Саранске пройдет форум социально-библиотечных проектов

В Саранске 27 мая пройдет форум социально-библиотечных проектов Мордовии.

Национальная библиотека имени А.С. Пушкина станет местом проведения указанного мероприятия. Главной целью форума является освещение лучших практик проектной деятельности общедоступных библиотек, направленных на организацию культурного досуга пользователей, сохранение традиций, построение профессиональных коммуникаций и популяризацию цифровых возможностей библиотек.

Участниками форума станут специалисты библиотечной и смежных отраслей, научные работники, педагоги, студенты, аспиранты, книгоиздатели, писатели и журналисты, представители культурных общественных объединений и организаций.

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Источник: library.saransk.ru