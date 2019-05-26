В Темниковском районе загорелась баня

В Темниковском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 25 мая на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Нижний Сатис. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 15 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ардатове горели надворные постройки и жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru