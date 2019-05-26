В Мордовии полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Квартира».

Указанное мероприятие было направлено на предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с хищением имущества из жилищ граждан, выявление и пресечение деятельности преступных групп и лиц, занимающихся квартирными кражами, выявление мест сбыта и хранения украденного имущества.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия стражам порядка удалось задержать подозреваемых в совершении нескольких преступлений. Житель Старошайговского района 1977 года рождения был задержан по подозрению в незаконном проникновении в чужой дом. Также стражи порядка задержали жителя Саранска 1997 года рождения, который подозревается в краже мобильного телефона и денежных средств из частного дома, расположенного по адресу – улица 1-я Набережная. Ещё один житель Саранска 1999 года рождения был задержан по подозрению в похищении из чужого жилья золотой цепочки и кулона.

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Источник: 13.мвд.рф