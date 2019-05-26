Полицейские призывают дачников Мордовии быть бдительными

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей Мордовии быть бдительными в период дачного сезона.

Стражи порядка напоминают гражданам о том, что во время проведения работ на приусадебном участке ни в коем случае нельзя оставлять открытыми входные двери в дом. Кроме того, следует закрыть на замок и калитку.

Также не стоит оставлять личные вещи на видных местах, а особо ценное имущество нужно носить при себе.

Кроме того, полицейские рекомендуют оборудовать окна дачного дома ставнями, которые запираются изнутри.

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Источник: 13.мвд.рф