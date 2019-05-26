Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии беречь лес

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что в лесу категорически запрещено пользоваться открытым огнём и разводить костры, употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, оставлять бутылки или осколки стекла, поскольку они способны сработать как зажигательные линзы, а также выжигать траву.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru