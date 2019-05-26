Осенью в Краснослободске откроется современная школа

1 сентября в Краснослободске будет открыта современная школа.

Строительство указанной школы началось около двух лет назад. В настоящее время на месте, где раньше был пустырь, красуется трехэтажное здание, имеющее большие окна, широкие лестницы, просторные коридоры и светлые классы. Общая площадь новой школы составляет 12 тыс. квадратных метров. В здании насчитывается 18 кабинетов.

Начальные классы будут располагаться на первом и втором этажах. Для детей с ограниченными возможностями здоровья были предусмотрены лифты и пандусы.

В школе имеются актовый зал на 304 места и столовая на 225 мест.

По информации «Известий Мордовии».

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