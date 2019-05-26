В Саранске утонул 33-летний местный житель

В Саранске утонул 33-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло вечером 25 мая на территории базы отдыха «Зелёная Роща». По предварительной информации, 33-летний житель Саранска отдыхал в компании приятелей. Отдых сопровождался употреблением спиртного. В определенный момент 33-летний горожанин решил искупаться. Мужчина направился к пруду. Житель Саранска, отплыв достаточно далеко от берега, начал тонуть и звать на помощь. Выбраться из воды, которая ещё не успела прогреться, горожанину никто не помог. В итоге мужчина пошел ко дну.

Спустя несколько часов труп жителя Саранска доставили на берег водолазы.

По информации «Известий Мордовии».

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