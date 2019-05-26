В Мордовии в рамках месячника инвалидов 50 человек нашли работу

В Мордовии во время месячника инвалидов были трудоустроены 50 человек.

В рамках указанного месячника в регионе было проведено 22 ярмарки вакансий. Для граждан с ограниченными физическими возможностями предлагались 160 вакансий. 20% инвалидов, которые посетили указанные ярмарки, нашли работу, ещё несколько человек были трудоустроены на временные рабочие места.

По итогам месячника были трудоустроены 50 инвалидов, профориентационные услуги получили более 100 граждан с ограниченными физическими возможностями. Помимо этого, несколько человек были направлены на переобучение.

По информации «Известий Мордовии».

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