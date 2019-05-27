В Саранске из-за пожара в квартире эвакуировали 11 человек

В Саранске произошел пожар в квартире, по причине которого были эвакуированы 11 человек.

Указанное происшествие произошло в ночь на 26 мая. В одной из квартир дома №68, расположенного по адресу – улица Богдана Хмельницкого, вспыхнул огонь. Площадь распространения пламени к моменту приезда пожарных составляла 2 квадратных метра.

Прибывшие на место инцидента пожарные эвакуировали 11 человек, среди которых два ребенка.

В результате пожара один человек получил ожоги 12% тела.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru