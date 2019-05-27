Маршрут общественного транспорта через микрорайон Юбилейный начнет работать 30 мая

30 мая в Саранске начнет работать маршрут общественного транспорта через микрорайон Юбилейный.

Маршрут рейсового автобуса №5 будет пролегать по следующим адресам: республиканская больница №5 – ул. Косарева – пр. 70 лет Октября – ул. Севастопольская – заезд во 2-й микрорайон ЖК «Юбилейный» (дублер ул. Севастопольской – дорога вдоль набережной р. Тавла – дорога вдоль ул. Кочкуровской) – ул. Севастопольская – ул. А. Невского – пр. 50 лет Октября – ул. Энгельса – ул. Ульянова – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Севастопольская – заезд во 2-й микрорайон ЖК «Юбилейный» (ул. Кочкуровская – дорога вдоль ул. Кочкуровской – ул. Севастопольская – дорога вдоль набережной р. Тавла – дублер ул. Севастопольская) – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Косарева – республиканская больница №5.

На рассматриваемом маршруте будут работать 12 автобусов. Интервал движения транспортных средств в пиковые часы составит 10-12 минут, в остальное время автобусы будут передвигаться с интервалом до 20 минут.

Также читайте о том, что осенью в Краснослободске откроется современная школа.

Источник: adm-saransk.ru