В летних лагерях Мордовии будут работать более 100 медиков

Более 100 медиков будут работать в детских лагерях Мордовии.

Недавно региональное министерство здравоохранения провело на базе ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» семинар-совещание, участниками которого стали более 100 медицинских работников, которые будут следить за здоровьем юных жителей Мордовии в детских лагерях.

В ходе данного семинара были рассмотрены вопросы, касающиеся организации питания, водоснабжения, медицинского обслуживания, оснащения медицинских кабинетов, а также обследования персонала лагерей на носительство кишечных вирусов.

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Источник: info-rm.com