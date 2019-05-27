В Ковылкинском районе в ДТП пострадал человек

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло 26 мая на территории населенного пункта Самаевка. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате данного ДТП телесные повреждения получил один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего пока что отсутствует.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru