В Рузаевском районе горел жилой дом

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Происшествие произошло в ночь на 27 мая в селе Мордовская Пишля. Загорелся жилой дом №31, расположенный по адресу – улица Малая. Огонь охватил постройку на площади 160 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru