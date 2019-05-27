В Зубово-Полянском районе попойка закончилась изнасилованием и убийством

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении трех местных жителей, которые обвиняются в убийстве и изнасиловании мужчины.

В ночь на 17 ноября минувшего года 55-летний житель села Анаево Зубово-Полянского района гостил у своего знакомого. В компании владельца жилья и ещё двоих мужчин сельчанин распивал алкогольные напитки. В ходе попойки из-за малозначительного повода между 55-летним гражданином и остальными участниками застолья вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений обвиняемые жестоко избили сельчанина. Затем один из подсудимых надругался над пострадавшим. Спустя некоторое время 55-летний мужчина скончался. Обвиняемые сбросили труп гражданина в канализационный колодец. Спустя несколько дней участники застолья проникли в дом скончавшегося мужчины. Обвиняемые похитили из помещения продукты и бытовую технику.

22 ноября был обнаружен труп пострадавшего. В тот же день были задержаны собутыльники умершего.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru