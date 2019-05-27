Два жителя Саранска пытались с помощью арбалета доставить заключенным мобильные телефоны

В исправительном учреждении №18 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.
Сотрудники оперативного управления УФСИН РФ по Мордовии совместно с представителями УФСБ РФ по Мордовии задержали двоих жителей Саранска, которые, находясь на прилегающей к упомянутому исправительному учреждению территории, пытались перебросить четыре мобильных телефона с помощью арбалета.
В отношении жителей Саранска были составлены протоколы об административном правонарушении.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su