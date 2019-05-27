В Саранске сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Перевозчик»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».
Указанное мероприятие направлено на снижение уровня аварийности с участием пассажирского транспорта.
Инспекторы ГИБДД будут выявлять факты нарушений ПДД, совершаемых водителями транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.
Кроме того, стражи порядка проверят техническое состояние транспортного средства, наличие необходимой путевой документации и другие факторы, влияющие на качество пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что в Мордовии полицейские провели мероприятие «Квартира».
Источник: 13.мвд.рф