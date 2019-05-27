В Мордовии осужденные отпраздновали окончание учебного года

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии учащиеся учебно-консультационного пункта, функционирующего на базе данного учреждения, отпраздновали окончание учебного года.

Заведующая учебно-консультационным пунктом Раиса Маскаева поздравила учащихся с успешным окончанием учебного года, а тем, кто достиг наибольших успехов в процессе обучения, вручила благодарственные грамоты.

Коллектив художественной самодеятельности подготовил для педагогов праздничный концерт.

В нынешнем учебном году на базе учебно-консультационного пункта было организовано обучение в 10-12 классах 31 осужденного.

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Источник: 13.fsin.su