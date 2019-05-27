Жителей и гостей Саранска приглашают на мероприятия, посвященные Дню защиты детей

Дом культуры «Заречье» приглашает жителей и гостей Саранска на мероприятия, посвященные Дню защиты детей.

Указанный праздник ежегодно во всем мире отмечается 1 июня. Этот день напоминает взрослым о необходимости проявлять заботу и справедливость в отношении подрастающего поколения.

В 11:00 в селе Горяйновка состоится детский праздник под названием «Вот оно, какое наше лето!». В 13:00 праздник «Пусть смеются ваши дети» начнется на бульваре Степана Эрьзи.

Кроме того, 3 июня игровая программа «Здравствуй, веселое лето!» пройдет в посёлке Луховка, а 7 июня в селе Зыково будет организована танцевальная программа для детей «Если весело живется, делай так!».

Также читайте о том, что в летних лагерях Мордовии будут работать более 100 медиков.

Источник: adm-saransk.ru