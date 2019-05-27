В Мордовии создадут карту алиментщиков

В Мордовии будет проведена информационная акция под названием «Судебные приставы-детям».

Указанная акция направлена на повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к нарушению прав детей. Судебные приставы составят портрет должника по алиментам, а также создадут так называемую алиментную карту Мордовии.

Помимо этого, 31 мая сотрудники УФСПП по Мордовии окажут бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты прав и интересов детей.

По информации «Известий Мордовии».

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