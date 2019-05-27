В Саранске адвокат подозревается в незаконном обороте наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали местную жительницу, которая подозревается в незаконном обороте наркотиков.

В ночь на 23 мая возле дома, расположенного по адресу – улица Миронова, сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Саранска 1984 года рождения, в ходе личного досмотра которой были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой более 1 грамма, а также курительная трубка. Во время медицинского освидетельствования было установлено, что в организме горожанки имеются наркотические средства. Известно, что женщина работает адвокатом.

В отношении горожанки было возбуждено уголовное дело. Пролетарский районный суд Саранска заключил женщину под домашний арест.

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Источник: 13.мвд.рф