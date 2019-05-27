В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 73-летний водитель мопеда

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 73-летний водитель мопеда.

Происшествие произошло днём 24 мая на 429-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 73-летний гражданин, управлявший мопедом, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю марки «Скания». В итоге грузовик совершил наезд водителя мопеда.

Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения. Пенсионер был доставлен в больницу.

Выяснилось, что у 73-летнего гражданина нет водительского удостоверения.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе в результате ДТП погиб человек.

Источник: гибдд.рф