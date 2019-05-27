В Саранске стартовала подготовка домов к осенне-зимнему периоду

15 мая в Саранске началась подготовка домов к осенне-зимнему периоду.

Из 719 многоквартирных домов с центральным отоплением, расположенных в Ленинском районе, промывка была проведена в 141 постройке. В прошлом году в конце мая указанные работы были выполнены только в 66 МКД.

В Пролетарском районе из 470 многоквартирных домов промывка была проведена в 114 постройках.

Из 831 многоквартирного дома в Октябрьском районе промывка была выполнена в 118 МКД.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал руководителей районных администраций взыскательнее подходить к вопросу подготовки домов к осенне-зимнему периоду.

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Источник: adm-saransk.ru