Пётр Тултаев призвал жителей Саранска скромно праздновать выпускные

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, которое прошло 27 мая, призвал родителей юных горожан быть скромными при подготовке к выпускным балам.

Во время указанного совещания градоначальник рассказал историю о том, что недавно он встретил своих знакомых, которые купили своей дочери платье стоимостью 7 тыс. рублей для выпускного бала в детском саду. Глава городской администрации отметил, что в данном случае речь идет о семье со средним достатком. Также Пётр Тултаев заявил, что, по его мнению, празднование выпускных в детсадах является излишеством.

Помимо этого, градоначальник отметил, что родители школьников берут деньги в долг, дабы их дети на высшем уровне отпраздновали выпускной. Пётр Тултаев распорядился рассмотреть данный вопрос и дать соответствующие рекомендации.

Также градоначальник заявил, что выпускной должен быть один и праздновать его нужно скромно.

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Источник: adm-saransk.ru