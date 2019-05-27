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Пётр Тултаев призвал жителей Саранска скромно праздновать выпускные

Пётр Тултаев призвал жителей Саранска скромно праздновать выпускные

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, которое прошло 27 мая, призвал родителей юных горожан быть скромными при подготовке к выпускным балам.

Во время указанного совещания градоначальник рассказал историю о том, что недавно он встретил своих знакомых, которые купили своей дочери платье стоимостью 7 тыс. рублей для выпускного бала в детском саду. Глава городской администрации отметил, что в данном случае речь идет о семье со средним достатком. Также Пётр Тултаев заявил, что, по его мнению, празднование выпускных в детсадах является излишеством.

Помимо этого, градоначальник отметил, что родители школьников берут деньги в долг, дабы их дети на высшем уровне отпраздновали выпускной. Пётр Тултаев распорядился рассмотреть данный вопрос и дать соответствующие рекомендации.

Также градоначальник заявил, что выпускной должен быть один и праздновать его нужно скромно.

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Источник: adm-saransk.ru