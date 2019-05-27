В Саранске в ДТП с участием мотоблока пострадали два человека

В Саранске пьяный водитель мотоблока попал в ДТП.

Происшествие произошло утром 25 мая в посёлке Николаевка. 32-летний гражданин, управлявший мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения, во время движения по улице Южной не смог справиться с управлением на участке дороги, имеющем уклон, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель мотоблока был госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ №4, а его 35-летний попутчик был доставлен в ГБУЗ РМ МРЦКБ.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф