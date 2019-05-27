В Саранске в ДТП пострадала 61-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 61-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 25 мая на 191-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа», совершая обгон, из-за невнимательности создал препятствие автомобилю марки «Вольво», который двигался в попутном направлении и завершал аналогичный маневр. Чтобы избежать столкновения, водитель второй машины съехал в придорожный кювет.

61-летней пассажирке «Вольво» понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф