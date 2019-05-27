В Саранске 19-летний автомобилист устроил ДТП

В Саранске по вине 19-летнего автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло днём 25 мая на территории Ленинского района города. По предварительным данным, 19-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Богдан», проезжая мимо дома №18, расположенного по адресу – улица Ботевградская, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Пежо», который двигался впереди.

19-летний автомобилист самостоятельно обращался за медицинской помощью в ГБУЗ РМ РКБ №3 им. С.В. Каткова.

Ранее сообщалось о том, что в Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Источник: гибдд.рф