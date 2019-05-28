В Больших Березниках горел жилой дом

В Больших Березниках пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Утром 27 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Садовой. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №7. Пламя охватило постройку на площади 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru