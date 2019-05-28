В Саранске разыскиваются подростки, подозреваемые в краже велосипеда

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают подростков, который подозреваются в похищении велосипеда.

Вечером 9 мая двое подростков похитили из подъезда жилого дома, расположенного по адресу – улица Волгоградская, оставленный без присмотра велосипед.

Один из предполагаемых преступников был одет в серую футболку с рисунком синего цвета, джинсовые шорты синего цвета, черные носки и черные кроссовки. На голове парня была черная бейсболка. Второй подросток был одет в серую футболку с рисунком, светло-коричневые шорты, белые носки и черные кроссовки.

Все, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемых парнях, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-88, 29-77-60, 02, 8-987-997-480-4, 8-917-998-602-7.

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Источник: 13.мвд.рф