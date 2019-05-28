Мошенник из Москвы подозревается в ограблении жителя Мордовии

В Мордовии сотрудники следственных органов расследуют уголовное дело в отношении жителя Москвы, подозреваемого в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с 14 января 2014 года по 17 февраля 2016 года подозреваемый под предлогом оказания помощи при трудоустройстве в одно из учреждений Москвы обманным путем похитил денежные средства в сумме 4,1 млн рублей, принадлежащие жителю Мордовии.

В мае нынешнего года полицейским удалось задержать подозреваемого. Мужчина был заключен под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф