24-летний житель Саранска остался без денег, пытаясь купить автомобильные колёса

В Саранске 24-летний местный житель лишился денежных средств, пытаясь приобрести автомобильные колёса.

Недавно 24-летний житель Саранска обнаружил в одной из популярных социальных сетей объявление о продаже автомобильных колёс. Молодой человек связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. Парень перечислил на указанный автором объявления банковский счет денежные средства в сумме 6200 рублей.

Автомобильные колёса житель Саранска так и не получил, а продавец добавил его аккаунт в черный список.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что мошенник из Москвы подозревается в ограблении жителя Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф