Финляндия откроет визовый центр в Саранске

Финляндия открывает визовый центр в Саранске.

6 июня в Саранске начнет свою работу визовый центр Финляндии. Об этом сообщила советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.

Также в ближайшее время визовые центры Финляндии откроются в ещё нескольких городах России, среди которых Владимир, Тула, Иваново, Калуга, Волгоград, Белгород, Рязань, Томск, Курск, Тюмень, Сургут, Сочи, Липецк, Ижевск и Ульяновск.

Документы будут приниматься как от индивидуальных заявителей, так и от аккредитованных туристических агентств.

Заявления, поданные в визовых центрах указанных городов, будут рассматриваться посольством Финляндии, расположенным в Москве.

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Источник: finlandabroad.fi